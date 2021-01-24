دعماً لمرضى كورونا.. مباراة خيرية بين قدامى غدامس ودرج

أقيمت بملعب الساحة مباراة ودية جمعت بين قدامى غدامس وقدامى درج، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا ودعماً لقسم العزل في مستشفى غدامس العام.

وكان الهدف الأسمى من المباراة هو جمع ما يمكن من التبرعات والمساهمات لصالح قسم العزل في المدينة، الذي يعاني من نقص شديد في الإمكانات والمستلزمات الطبية والدوائية.

وبالإضافة إلى الواجب الإنساني لم تخلُ المباراة من العروض واللمسات الرياضية الجميلة والتي صفق لها الجمهور كثيرا.

وساهم اللاعبون والجمهور وتسابقوا بكل ما جادت به أنفسهم لفعل الخير ومد يد العون للمركز، وهنا تتجلى أسمى معاني الرياضة في خدمة المجتمع والقيم الإنسانية النبيلة.

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