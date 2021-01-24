اختتام الدورة التمهيدية في التكوين العام لمدربي الأكاديمية ومدارس الناشئين

بنغازي 24 يناير 2020 (وال) -اختتمت اليوم الأحد الدورة التمهيدية في التكوين العام لمدربي الأكاديمية ومدارس الناشئين، والتي وضعها مكتب الشباب والرياضة بنغازي، والأكاديمية الأولمبية فرع المنطقة الشرقية.

وكانت الدورة على مدار ثمان أيام على التوالي، وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاضرات.

واختتمت اليوم بمحاضرتين، وكانت المحاضرة الأولى تحت عنوان: تشكيل الأحمال التدريبية مكونات الموسم الرياضي، وقدمها الدكتور فتحي المهشهش.

أما المحاضرة الثانية فجاءت تحت عنوان: الاختبارات و القياس، وقدمها الدكتور يوسف النجار. (وال – بنغازي)

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