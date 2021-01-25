الدوري الممتاز يرى النور.. بعد طول انتظار

تقرير 218

بعد غيابٍ طويلٍ افتقد فيه الجمهور الليبي أجواء المنافسة وزينة الشوارع في مباريات الديربي وصوته في المدرجات؛ يعود الدوري الممتاز، اليوم، بعد عامين من التوقف، ليكون انطلاقه هو الحدث الأبرز والعنوان الرئيس لكل الصحف والإذاعات والشاشات.

وستكون ضربة البداية في المجموعة الأولى من ملعب اجدابيا، وكذلك ملعب شحات، حيث سيحتضن الأول مواجهة “التعاون” وضيفه “خليج سرت”، إذ يسعى الفريقان للبداية بأفضل شكل ممكن، بينما يحتضن الثاني ديربي الجبل الأخضر، عندما يستضيف “الصداقة” جاره “أخضر البيضاء”، في بداية ستكون مُهمّة للفريقيْن في هذه النسخة من الممتاز.

وفي المنطقة الغربية، ستتجه الأنظار صوب ملعبيْ “الزاوية وطرابلس” ففي الجولة الأولى، سيستقبل “الأولمبي” جاره “رفيق صرمان” على ملعب الزاوية، بينما سيحلّ “الاتحاد المصراتي” ضيفًا على “الشط” في ملعب طرابلس.

وستكون عودة الدوري الممتاز خيرَ داعمٍ للمنتخب الوطني الذي عانى لاعبوه كثيرًا جرّاء توقف الدوري، الذي أدّى إلى انهيارهم بدنيًا.

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