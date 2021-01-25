 تعميم رقم 1 لرؤساء الأندية من لجنة تنظيم المسابقات

طرابلس 25 يناير 2021 (وال) عممت اللجنة العامة لتنظيم مسابقات كرة القدم للموسم الرياضي (2020/ 2021)

يشار بأن التعميم رقم (1) كان لجميع رؤساء الأندية بالاتحادات الفرعية، عن عدة أمور تنظيمية وإدارية الواجب اتباعها في جميع المسابقات.

وكان من ضمن هذه الأمور ،عدم السماح بدخول أي شخص للملعب عدا المصرح لهم بالدخول مع الفريق، والسماح باستبدال 5 رياضيين، والتزام كل فريق بجلب أربع كور إذا كانت المباراة على ملعب محايد، كما يتم دفع مكافأة الحكام والمراقبين من قبل النوادي قبل بداية المباراة. (وال ـ طرابلس )

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