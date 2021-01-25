اخبار الرياضة

عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود للدوران

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

تنطلق مساء اليوم الاثنين عجلة الدوري الليبي الممتاز بعد غياب دام ما يقرب العامين.

وستفتتح المجموعة الأولى مبارياتها على أرضية ملعب إجدابيا، في لقاء يجمع التعاون وخليج سرت، وسيحتضن ملعب نادي الأخضر، مباراة الأخضر والصداقة.

في حين ستكون انطلاقة مباريات المجموعة الثانية على أرضية ملعب الزاوية، في مباراة ستجمع الأولمبي ورفيق صرمان، وسيحل الاتحاد المصراتي ضيفا على الشط على ملعب طرابلس الدولي.

يشار إلى أن الدوري الليبي الممتاز كان قد توقف لأكثر من عامين كاملين بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي شهدتها ليبيا.

الوسوم

الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك