عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود للدوران

تنطلق مساء اليوم الاثنين عجلة الدوري الليبي الممتاز بعد غياب دام ما يقرب العامين.

وستفتتح المجموعة الأولى مبارياتها على أرضية ملعب إجدابيا، في لقاء يجمع التعاون وخليج سرت، وسيحتضن ملعب نادي الأخضر، مباراة الأخضر والصداقة.

في حين ستكون انطلاقة مباريات المجموعة الثانية على أرضية ملعب الزاوية، في مباراة ستجمع الأولمبي ورفيق صرمان، وسيحل الاتحاد المصراتي ضيفا على الشط على ملعب طرابلس الدولي.

يشار إلى أن الدوري الليبي الممتاز كان قد توقف لأكثر من عامين كاملين بسبب الأوضاع الأمنية المتردية التي شهدتها ليبيا.