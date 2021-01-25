اخبار الرياضة

“الأهلي طرابلس” يرفع وتيرة استعداداته لمنافسات الدوري

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي “الأهلي طرابلس” تدريباته، تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المصري طلعت يوسف؛ تأهبًا للمشاركة في الدوري الممتاز.

وشهدت الحصة التدريبية، مساء أمس، مشاركة جميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الوطني في الكاميرون.

وحضر تدريبات الأمس اللاعب الدولي، سند الورفلي ،الذي جاء لدعم وتشجيع زملائه السابقين قبل مُشاركتهم في الدوري الممتاز.

يُذكر أن مباراة “الأهلي طرابلس” في الجولة الأولى للدوري الممتاز ؛ قد تأجّلت بسبب وجود أكثر من ثلاثة لاعبين من عناصره، ضمن صفوف المنتخب المشارك في “الشان”.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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