“الأهلي طرابلس” يرفع وتيرة استعداداته لمنافسات الدوري

يُواصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي “الأهلي طرابلس” تدريباته، تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المصري طلعت يوسف؛ تأهبًا للمشاركة في الدوري الممتاز.

وشهدت الحصة التدريبية، مساء أمس، مشاركة جميع اللاعبين، باستثناء اللاعبين المتواجدين مع المنتخب الوطني في الكاميرون.

وحضر تدريبات الأمس اللاعب الدولي، سند الورفلي ،الذي جاء لدعم وتشجيع زملائه السابقين قبل مُشاركتهم في الدوري الممتاز.

يُذكر أن مباراة “الأهلي طرابلس” في الجولة الأولى للدوري الممتاز ؛ قد تأجّلت بسبب وجود أكثر من ثلاثة لاعبين من عناصره، ضمن صفوف المنتخب المشارك في “الشان”.

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