“نابولي” يتعثّر مجدداً.. ويخسر أمام “هيلاس فيرونا” بالثلاثة

عقب خسارته مواجهة السوبر أمام “يوفنتوس”؛ تعثر “نابولي”، خارج أرضه، أمام مضيفه “هيلاس فيرونا”، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ 19 من السيريا آ.

واستهل “نابولي” التسجيل منذ الدقيقة الأولى عن طريق المهاجم المكسيكي هيرفينج لوزانو، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من تعديل النتيجة عن طريق فيدريكو ديماركو في الدقيقة الـ 34، وأنتونين باراك في الدقيقة الـ 62، قبل أن ينهي ماتيا زاكايني الثلاثية في الدقيقة الـ 79.

وتجمد رصيد “البارتينوبي” عند 34 نقطة في المركز السادس، فيما رفع “هيلاس فيرونا” رصيده إلى 40 نقطة، صعد بها للمركز التاسع في الدوري.

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