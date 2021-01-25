“بايرن” يتجاوز “شالكة” برباعية في “البوندسليغا”

في ألمانيا حسم “بايرن ميونيخ”، قمة الجولة الـ 18، بفوزه الكبير خارج أرضه على مضيفه “شالكة”، برباعية نظيفة؛ ليُواصل الفريق البافاري صدارته بكل جدارة.

وافتتح توماس مولر رباعية الفريق “البافاري” في الدقيقة الـ 33، وأضاف هداف “البوندسليغا”، روبرت ليفاندوفيسكي، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54.

وعاد “مولر” ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بحلول الدقيقة الـ 88، قبل أن يكمل دافيد ألابا الرباعية في آخر أنفاس المباراة .

وبهذه النتيجة؛ كرر الفريق “البافاري” فوزه على “شالكة”، بعدما أمطر شباكه ذهابًا بثمانية أهداف نظيفة، ليصل إلى النقطة الـ 42 في صدارة الترتيب، فيما لا يزال “شالكة” يبحث عن الخروج من النفق المظلم باحتلاله المركز الأخير بسبع نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية