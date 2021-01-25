“أتلتيكو مدريد” يهزم “فالنسيا” ويُواصل صدارة الليغا

واصل “أتلتيكو مدريد” صدارة الليغا، بامتياز، بعدما تغلب على ضيفه “فالنسيا”، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في قمة الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وبادر “فالنسيا” بالتسجيل منذ الدقيقة الـ 11 بصاروخية الصربي يوروش راتشيتش؛ إلا أن البرتغالي المتألق جواو فيليكس عدّل النتيجة بسرعة في الدقيقة الـ 23.

وأضاف هداف الفريق، لويس سواريز، الهدف الثاني بحلول الدقيقة الـ 54، قبل أن تُختتم المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ72.

وبهذه النتيجة؛ حقّق الروخي بلانكوس انتصاره السابع تواليًا، مُعزّزا صدارته لليغا بـ 47 نقطة متقدمًا على ملاحقه “ريال مدريد” بسبع نقاط، فيما توقف “فالنسيا” عند 20 نقطة مُحتلاً المركز الـ 14.

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