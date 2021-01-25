الأهلي طرابلس يضم رزق لصفوف كرة السلة

تواصل إدارة نادي الأهلي طرابلس دعم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بعدد من اللاعبين من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وتعاقدت الإدارة مع اللاعب عبدالقادر رزق قادماً من نادي شبيبة القيروان التونسي، ونشر المركز الإعلامي لنادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك صور توقيع عقد رزق الذي حضره رئيس النادي ساسي أبوعون وعدد من مسؤولي لعبة السلة.

وجاء التعاقد مع رزق لأنه يمتلك عدة مقومات ستساهم في مساعدة الفريق في الدوري ومنها طوله الفارع الذي يتجاوز المترين، كما أنه يتمتع بمهارة كبيرة كانت واضحة من خلال احترافه بالدوري التونسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية