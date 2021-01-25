منتخب المحليين يغادر الشان من دور المجموعات

غادر منتخب المحليين بطولة أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون بعد خسارته أمام الكونغو برازافيل بهدف دون مقابل، الاثنين، لحساب الجولة الثالثة لفرق المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يسجل منتخب الكونغو برازافيل الهدف الأول والوحيد في اللقاء في بداية الشوط الثاني.

وكان منتخب المحليين قد تعادل في مباراته الأولى أمام النيجر دون أهداف، وتعادل في الثانية أيضا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذي رافق برازافيل إلى الدور ربع النهائي.

وكان منتخب المحليين يحتاج للتعادل فقط من أجل التأهل للدور القادم للوصول للنقطة الثانية وبالتالي مرافقة منتخب الكونغو الديمقراطية.

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