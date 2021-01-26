التحدي يستقبل الأنوار ودارنس يقابل شباب الجبل

بنينا 26 يناير 2021 (وال) تقام مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة مساء، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وللمجموعة الأولى مباراتين.

هذا و يلتقي على أرضية ملعب بنينا الدولي فريق التحدي بقيادة مدربه المحلي “صالح رحيل” مع فريق الأنوار ومدربه المحلي “عبدالله نوح”.

وتتوسط الملعب صافرة الحكم “أحمد الشلماني”، ويستقبل ملعب طبرق البلدي لقاء “دارنس” يقوده فنيا المدرب التونسي “مكرم العامري” وفريق شباب الجبل ومدربه التونسي “أنيس العيساوي” بصافرة الحكم “حسن سليمان” (وال ـ بنينا) ف ح

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