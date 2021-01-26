“ديربي الغضب” يعود في ربع نهائي كأس إيطاليا

تقرير 218

يعود “ديربي الغضب من جديد في ربع نهائي كأس إيطاليا، حيث يلتقي الفريقان ولكل منهما العديد من الحسابات؛ إذ يرغب “إنتر” في الثأر من جاره “ميلان”، الذي أطاح به في مباراة الذهاب، هذا الموسم، وحافظ على صدارة “السيريا أ” بعد مرور 20 جولة.

من جهته، سيكون “ميلان” حاضرًا لموقعة الديربي؛ فالفوز فيها يعني بلوغ المربع الذهبي للكأس وتجاوز كبوة “أتلانتا”، الذي أطاح به في الدوري بثلاثية نظيفة.

ويدخل “الروسونيري” لقاء اليوم، مفتقدًا خدمات الحارس “دوناروما”؛ لأسباب تأديبية، بينما يتغيب شالهان اوغلو، بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، ولكن بقية اللاعبين جاهزون لمواجهة الغريم الأزلي.

وتبدو “كتيبة انطونيو كونتي” جاهزةً لتحقيق الفوز وتجاوز تعثرها في الدوري بعد التعادل مع “أودينيزي”، فالفوز على الجار؛ سيمنح “النيراتزوري” حافزًا أكبر للمضي قُدمًا في الدوري، وكذلك في الكأس، لأنه سيطيح به خارج المسابقة.

قمةٌ، من الصعب التكهن بنتيجتها؛ فحسابات الديربي تبقى دائمًا مُعقّدة، ومثل هذا النوع من المباريات دائمًا ما يلعب على جزئيات صغيرة، والملعب فقط، سيكون الفيصل، وسيكشف عن هوية المتأهّل للمربع الذهبي.

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