المنتخب الوطني يتأهّل لمونديال الرياضات الإلكترونية

ضمن المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، تأهّله لكأس العالم، بعدما حلّ في المركز الثاني في التصفيات الأفريقية المؤهّلة للمونديال.

وجاء المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي ضمّت المنتخب المصري المُتصدّر، وكذلك منتخب جنوب أفريقيا، ومنتخب الكوت ديفوار.

وضمن المنتخب الليبي التأهّل لكأس العالم، بعدما تعادل، في الجولة الأخيرة، مع المنتخب المصري؛ ليتأهّلا سويًا للمونديال، ويُشارك في هذه المنافسات 11 لاعبًا يمثّلون المنتخب الوطني.

يُذكر أن الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية، ورغم حداثة تأسيسه، فإنه قدّم نتائج رائعةً في التصفيات، وضمن الوُصول إلى العالمية.

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