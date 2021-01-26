منافسات قوية ضمن الجولة الأولى من “الممتاز”

شهد ملعب طرابلس مُنافسة قوّية بين “الشط” وضيفه “الاتحاد المصراتي”، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وحسم الضيوف المباراة بنتيجة هدفيْن لهدف، وأحز هدفيْ “الاتحاد المصراتي”، مروان المبروك وكريست مابوندي، بينما سجّل هدف “الشط”، اللاعب أحمد الصغير، ليرفع “الاتحاد المصراتي” رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وفي سياق تصل، خيّم التعادل السلبي على مباراة الجاريْن “الأولمبي ورفيق”، التي احتضنها ملعب الزاوية، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وحاول الفريقان تحقيق الفوز وهزّ الشباك، لكن المباراة كانت متكافئة حيث دافع الفريقان عن شباكهما بكل بسالة؛ لتنتهي المباراة دون أهداف.

وأكد مدرب “رفيق” أن البداية دائمًا تكون صعبةً على جميع الفرق؛ نظرًا لتوقف النشاط لفترة طويلة، لكنه كان مقتنعًا بأداء لاعبيه في أول جولات الدوري الممتاز.

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