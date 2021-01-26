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“خليج سرت” يهزِم “التعاون”.. و”الأخضر” يفوز على “الصداقة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت، مساء أمس، الجولة الأولى من الدوري الممتاز، حيث حلّ “الأخضر” ضيفًا على جاره “الصداقة” في ملعب شحات.

وكان “الأخضر” جاهزًا للمُواجهة، واستطاع فرض سيطرته على مجريات المباراة، ليفتتح بعدها عمر شحات النتيجة لصالح “أخضر البيضاء”.

وبعدها، حاول “الصداقة” العودة في النتيجة، ولكن دون جدوى، ليسجّل عبدالرحمن العمامي الهدف الثاني لفريقه، في الوقت البدل من الضائع؛ ليرفع “الأخضر” رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وعلى ملعب مدينة اجدابيا؛ استضاف فريق “التعاون”، نظيره “خليج سرت” ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وتابع جمهور “التعاون” المباراة من أسطح المباني المجاورة للملعب، لكن “خليج سرت” هو من حسم المباراة لصالحه، بعد أن دافع لاعبوه، بكل شراسة، عن حظوظهم في الظفر بالنقاط الثلاث.

وافتتح الفريق “الخلجاوي” النتيجة من علامة الجزاء عن طريق اللاعب سعد بلعيد، قبل أن يضيف المحترف التونسي، حسام قطيفة، الهدف الثاني؛ لتنتهي المباراة بهدفيْن دون ردّ.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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