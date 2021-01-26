هيئة الشباب والرياضة تدرس تطوير البنية التحتية في سبها

التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بشير القنطري، رئيسيْ نادييْ “العلا والمهدية” ورئيسيْ “الاتحادات الفرعية” لكرة القدم والطائرة في سبها، بحضور رئيس فرع “الهيئة” وقدامى رياضيي “سبها”.

واستهدف الاجتماع، إيجاد حلول للمُعوّقات التي تُواجه المؤسسات الشبابية والرياضية في سبها، كما تم استعراض أوضاع البنية التحتية للأندية الرياضية هناك.

وأكد “القنطري” أن إحياء مرافق قطاع الشباب والرياضة في منطقة سبها، من أهم أولويات الهيئة، خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الرياضة رسالةٌ تؤكد على مفاهيم الانتماء وثقافة المحبة والتسامح، وهي القادرة على استيعاب طاقات الشباب، كما تلعب الأندية الرياضية دورًا حيويًا في المجتمع؛ كمنارات رياضية واجتماعية وثقافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية