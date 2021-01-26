“تقرير “.. التحدي يستهل مشواره في البطولة  الليبية بهدف جلال الزوي

بنغازي 26 يناير 2021 (وال)- أستهل فريق التحدي مشواره في دوري الليبي بالفوز على ضيفه الأنوار بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب الجولة الأولى لفرق المجموعة الأولى من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب شهداء بنينا، قادها الحكم الدولي أحمد الشلماني، وقد ظهر على الفريقين منذ صافرة البداية الحذر الشديد، وعدم المجازفة نحو مرمى الأخر، أسوة ومقارنة بفترة الاستعداد لكل منهما، ومع مطلع الدقيقة ( 4 )، كسر لاعب الأنوار عبد الله أحمد هذا الحذر بتصويبه قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد عياد .

دون ولوج الكرة

مع صيحات المدرب صالح رحيل، التحدي لم يقف مكتوف الأيدي، وحاول لاعبوه الأخير التقدم أكثر نحو خشبات الحارس محمد صابر، وتسبب لاعب التحدي أيمن محمد عند الدقيقة ( 7 )، وذلك عندما صوب كرة صاروخية علت الخشبات الثلاثة للحارس محمد صابر .

وكاد مدافع الأنوار محمد الأندلسي في الدقيقة ( 18 ) أن يخطي برأسية مباغثة، عندما أراد أبعاد الكرة العرضية التي لعبت من الجهة اليمنى من قبل مهاجم التحدي فتحي الفزاني، لكن يقظة والتمركز الصحيح لحارس الأنوار محمد صابر عجمي، حالت دون ولوج الكرة شباك الأنوار مُبقيًا المباراة على واقع التعادل السلبي.

هدف الزوي

أستمر الفريقين في تبادل الهجمات، وأنحصر اللعب في منتصف الملعب، ومن كرة بينية جميلة أطلقها عمر بوخريص للمهاجم جلال الزوي، الذي وجد نفسه منفردًا بحارس الأنوار واضعًا كرته داخل الشباك ، بين قدميه معلنًا عن ولادة الهدف الوحيد في المباراة، وذلك عند الدقيقة “28”.

بعد هدف الزوي مباشرتًا؛ تحرر الأنوار من مناطقه الدفاعية، وتحصل على كرة حرة مباشرة، نفذها صاروخية اللاعب محمد عبد المجيد الهمالي، أبعدها الحارس أحمد عياد إلى ركنية، ومرر المنتصر بالله محمد لاعب الأنوار كرة بينية للمهاجمين، لكن المدافع طاهر البرعصي أبعد الخطر عن مرماه، لتنتهي الحصة الأولى بتقدم التحدي بهدف الزوي .

النصف الثاني من المقابلة، دخله التحدي مهاجمًا، فالتهديد جاء مبكرًا، بواسطة محمد المنصوري، الذي صوّب كرة من داخل منطقة العمليات، ارتطمت بالعارضة الأفقية للحارس التحدي لم يوقف تهديده لمرمى الأنوار ، فعند الدقيقة ( 53 ) مرر أمحمد القماطي كرة عرضية، تجد رأسية جلال الزوي لكنها علت العارضة بأمتار قليلة.

كرة لولبية

مع بلوغ الدقيقة ( 60 )؛ تحصل التحدي على ضربة حرة مباشرة، نفذها لاعب الوسط عمر بوخريص، لتجد الحارس محمد صابر ليُبعد الخطر عن مرماه، وعند الدقيقة ( 62 ) ومن كرة منسقة ومنظمة للأنوار، وصلت الكرة إلى اللاعب المنتصر بالله محمد، فالأخير سدّد كرة لولبية ارتطمت بدورها بعارضة الحارس أحمد عياد .

وشهد الدقيقة ( 67 ) تألق جديد للحارس محمد صابر عجمي، الذي آبى إلا أن يبعد رأسية المهاجم جلال الزوي إلى ضربة زاوية، محافظًا على شباكه من هدف ثاني، وتدخل مدافع الأنوار أحمد من أمام المهاجم البديل للتحدي أحمد مكاري مُبطلا هجمته عند الدقيقة “80”.

في أخر أمتار اللقاء؛ تحصل التحدي على فرصتين سانحتين للتسجيل، فالأولى كانت في الدقيقة (84 ) عندما أبعد المدافع محمد الأندلسي كرة علي رزق، فيما أضاع المهاجم أحمد مكاري هدف محقق في الوقت بدل الضائع، عندما مرت كرته بجوار القائم الأيسر للحارس محمد صابر، ليُطلق الحكم الدولي أحمد الشلماني صافرته بتفوق التحدي بهدف وحيد.

تبديلات الفريقين

أجرى مدرب التحدي صالح رحيل عدة تبديلات، تمثلت في دخول محمد العوامي بديلا عن محمود علي، ودخل علي رزق بدلا من محمود الخضري، وأحمد مكاري بديلا عن جلال الزوي، بالإضافة إلى دخول علاء الشامي بدلا عن محمد المنصوري، خروج أمحمد القماطي ودخول ونيس بن دردف.

وكانت تغييرات فريق الأنوار على النحو التالي: حيث دخلرأحمد أبوقبابه بديلا عن عبد الله أحمد، ودخول المهاجم علي عز الدين مكان اللاعب عبد المالك عبد الباسط، وإشراك أدم جبريل بديلا عن اللاعب عبد الحكيم المهدي، وعبد الله مسعود بدلا عن محمد البرعصي، والمعتصم بالله عبد القادر بديلا عن اللاعب حسام عبد السلام .

بطاقات

أشهر الحكم الدولي أحمد الشلماني الكرت الأصفر في أربعة مناسبات، حيث تحصل الأنوار على ثلاثة كروت صفراء، كانت من نصيب كل من محمد عادل البرعصي، والمدافع أحمد مهنا، بالإضافة إلى اللاعب أدم جبريل، فيما تحصل لاعب التحدي محمد المنصوري على كرت أصفر.

طاقم التحكيم

تجدر الإشارة إلى أن طاقم تحكيم المباراة؛ تكون من حكم وسط الدولي أحمد الشلماني، بمساعدة كل من مساعد أول وليد بوحرارة، ومساعد ثانٍ منجي بوشكيوة، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم مصطفى الدرسي، بينما راقب المباراة المراقب جمال الهواري. (وال- بنغازي) س أ / ر ت

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