التعادل الإيجابي يسود لقاء دارنس وشباب الجبل

طبرق 27 يناير 2021 (وال)- ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثلهما لقاء دارنس وشباب الجبل، ضمن الأسبوع الأول لفرق المجموعة الأولى، من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب طبرق.

المباراة التي توسطتها صافرة الحكم حسين سليمان، كان فيها دارنس هو المبادر بالتسجيل، وذلك بعدما لعب الحارس هارون طارق كرة طويلة من داخل منطقة الجزاء، وصلت أمام المهاجم إبراهيم الجارح الذي بدوره استغل خطأ مزدوج بين المدافع وحارس مرماه، موقعًا بذلك الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة ( 6 ).

وظهر شباب الجبل في الشوط الثاني بشكل أفضل، باحثًا عن تعديل الكفة، وتغير لوحة الأهداف كما كان متوقعًا نظرًا للضغط المشكل والكثيف من قبل شباب الجبل، نجح الأخير في تعديل نتيجة المباراة، بواسطة رأسية سراج الهلودي في الدقيقة (65).

يذكر أن هذه المباراة؛ قادها طاقم تحكيم متكون من حكم وسط حسين سليمان، بمساعدة كل من مساعد أول باسم سيف النصر، ومساعد ثانٍ موسى العوامي، ومنصور دوغة حكمًا رابعًا، فيما أسندت مهمة مراقب المباراة للمراقب الطيب عبد الكريم. (وال- طبرق) س أ / ر ت

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