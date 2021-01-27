الوحدة يدكّ شِباك أبو سليم بثلاثية نظيفة

طرابلس 27 يناير 2021 (وال)- حقق فريق الوحدة فوزًا عريضًا على أبو سليم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى لفرق المجموعة الثانية، من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

الشوط الأول من المقابلة؛ التي توسطها الحكم الدولي محمد الزروق انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أضاع مدافع فريق أبو سليم جمعة بورقيقة ركلة جزاء في الدقيقة (20).

في الشوط الثاني، بسّط فريق الوحدة سيطرته على أرجاء الملعب، وتمكن من تسجيل أولى الأهداف في الدقيقة ( 49 ) عن طريق صهيب البوش، قبل أن ينجح اللاعب عبد الله أربيش من ترجمة الهدف الثاني في الدقيقة ( 84 )، ومع مطلع الدقيقة ( 90 ) أحتسب حكم اللقاء الدولي محمد الزروق ركلة جزاء لفريق الوحدة، تقدم لها المهاجم محمد التيجاني مسجلا بها الهدف الثالث في اللقاء. (وال – طرابلس) س أ / ر ت

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