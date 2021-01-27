مدرب الصداقة أول ضحايا الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلنت إدارة نادي الصداقة فسخ التعاقد مع الجزائري مجدي الكردي مدرب فريق كرة القدم بالنادي بالتراضي .

وجاء فسخ التعاقد مع الكردي بعد تلقى فريق الصداقة الخسارة في الجولة الأولى من الدوري أمام الأخضر بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

وقال مدير الكرة بنادي الصداقة صلاح بونباء المدرب المساعد عبد الكريم فرج سيقود تدريبات الفريق إلى أن يتم التعاقد مع مدرب جديد للفريق .

بونباء أضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن هناك عدة أسماء مطروحة والإدارة تدرس الاسم الأفضل لتولي المهمة .

وكانت منافسات الدوري الممتاز قد انطلقت أمس الأول الإثنين حيث حقق خليج سرت الفوز على التعاون، وتفوق الأخضر على الصداقة وحسم التعادل مواجهة الأولمبي ورفيق .