“الصداقة” يُقيل مُدرّبه مجدي الكردي

أقال نادي “الصداقة” مُدرّبه الجزائري، مجدي الكردي، عقب الخسارة الأولى للفريق أمام “الأخضر”، بهدفيْن دون مقابل، في افتتاح الدوري الممتاز.

وأشار موقع “ريميسا” الرياضي إلى أن إقالة “الكردي” ترجع لعدم ارتياح اللاعبين معه في الفترة الماضية.

وأصبح “الكردي”، بالتالي، أوّل المُغادرين للدوري الممتاز، بعد مضي جولة واحدة فقط على انطلاقه، وسيكون مُدرّب “شباب الجبل” السابق، المهدي بوشاح، مُدرّبًا لـ”الصداقة”؛ بدايةً من الجولة القادمة.

وانطلق الدوري الممتاز قبل يومين بمجموعة من المباريات، في ملاعب مختلفة، ضمن المجموعتيْن الأولى والثانية.

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