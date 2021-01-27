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التحدي يفوز على الأنوار ودارنس يتعادل مع شباب الجبل

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى نجح فريق التحدي في خطف نقاط الفوز من فريق الأنوار عندما حقق الفوز 1-0 في المباراة التي جرت بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الأولى انتهت مباراة دارنس وشباب الجبل بالتعادل الإيجابي 1-1 في ملعب طبرق ليضع كل فريق نقطة في رصيده مع بداية المشوار في الموسم الجديد.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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