التحدي يفوز على الأنوار ودارنس يتعادل مع شباب الجبل

ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى نجح فريق التحدي في خطف نقاط الفوز من فريق الأنوار عندما حقق الفوز 1-0 في المباراة التي جرت بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الأولى انتهت مباراة دارنس وشباب الجبل بالتعادل الإيجابي 1-1 في ملعب طبرق ليضع كل فريق نقطة في رصيده مع بداية المشوار في الموسم الجديد.

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