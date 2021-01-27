وُدّيا.. “سلة الأهلي طرابلس” تتخطّى “اليرموك”

خاض فريق “الأهلي طرابلس” لكرة السلة، أول مُباراة وُدّية له أمام “اليرموك”، ضمن تحضيراته لبداية الدوري في شهر فبراير القادم.

ونجح الفريق في تحقيق فوزٍ كبيرٍ بـ 87 نقطة مقابل 51 نقطة، ويفتتح “الأهلي طرابلس” مُشاركته في الدوري بنسخته الجديدة، بمواجهة فريق “الاتحاد” في الأسبوع الأول.

ويمتلك “الأهلي طرابلس” نخبةً من أبرز لاعبي كرة السلة الليبية، ويسعى لتحقيق اللقب في نسخة هذا العام، بعد أن سُحبت قرعة دوري كرة السلة، قبل أسبوع؛ ليعود الدوري من جديد، بعد فترةٍ طويلةٍ من التوقف استمرت لحوالي عاميْن.

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