هيئة الرياضة تُحدّد موعد انتخابات نادي “الاتحاد”

حدّدت هيئة الشباب والرياضة، يوم السابع من فبراير القادم، موعدًا لانتخابات مجلس إدارة نادي “الاتحاد”.

وأعلنت “الهيئة”، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، عن جدول زمني يبدأ بالانتساب للجمعية العمومية، حتى نهاية الشهر الحالي، كما سيعتمد فرع الهيئة في طرابلس، القوائم المُرشّحة للانتخابات، وبالإضافة إلى ذلك اعتمد رئيس فرع الهيئة في طرابلس، ست شخصيات لتتولى مهامّ الجمعية العمومية، بعد استقالة الرئيس السابق في شهر يناير الحالي.

وكان نادي “الاتحاد” قد ودّع، في الأيام القليلة الماضية، رئيسه السابق الدكتور جمال الجعفري، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس “كورونا”.

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