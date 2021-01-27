المدرب الجزائري مجدي الكردي أول ضحايا الدوري الممتاز

أعلن نادي الصداقة شحات فك ارتباطه بمدربه الجزائري مجدي الكردي بعد خسارة الفريق أمام فريق الأخضر في أولى جولات الموسم الجديد في ملعب شحات، ونشر المركز الإعلامي للنادي خبر فك الإرتباط بالتراضي مع المدرب دون تحديد اسم المدرب البديل الذي سيستلم قيادة الفريق في بقية المشوار بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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