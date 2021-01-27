السويحلي يتعاقد مع اللاعب الكيني موتامبا

أعلن نادي السويحلي تعاقده مع المهاجم الكيني بيستون فونيولي موتامبا لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد، اللاعب السابق بفريق وازيتو الكيني سجل خلال الموسم الأخير 12 هدفا ثم انتقل لفريق بيديكو يونايتد الكيني ومنه إلى فريق السويحلي ويعتبر اللاعب هو المهاجم الأساسي لمنتخب كينيا وشارك معه في أغلب مبارياته وآخرها أمام منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا بمصر والتي فاز فيها آنذاك منتخب بلاده بهدف نظيف سجله اللاعب فونيولي موتامبا.
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قناة ليبيا الاحرار
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