المهدي أبو شاح مدربا للصداقة خلفا الكردي

أعلن نادي الصداقة بشحات تعاقده مع المدرب الوطني المهدي أبو شاح لقيادة فريق كرة القدم للموسم الحالي خلفا للمدرب الجزائري المهدي الكردي الذي فك ارتباطه بالتراضي مع الإدارة بعد خسارة الفريق أمام الأخضر في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار