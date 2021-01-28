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المهدي أبو شاح مدربا للصداقة خلفا الكردي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلن نادي الصداقة بشحات تعاقده مع المدرب الوطني المهدي أبو شاح لقيادة فريق كرة القدم للموسم الحالي خلفا للمدرب الجزائري المهدي الكردي الذي فك ارتباطه بالتراضي مع الإدارة بعد خسارة الفريق أمام الأخضر في الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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