أبوشاح مدربا لنادي الصداقة خلفا للكردي

شحات 28 يناير 2021 (وال) تمكن مجلس إدارة نادي الصداقة شحات في التعاقد مع المدرب الوطني المهدي أبوشاح، وذلك من أجل الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصداقة.

وجاء هذا التعاقد مع “أبوشاح” بعد أن توصلت إدارة النادي، إلى فسخ العقد بالتراضي مع المدرب الجزائري “مجدي الكردي” ، والذي تعادل مع الأخضر في أول جولة، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز.

ويعد المدرب المهدي “أبوشاح” من المدربين الجيدين على مستوى البطولة الليبية ، حيث درب العديد من الأندية، ولعل أبرزها شباب الجبل والذي صعد به من دوري الدرجة الأولى، إلى الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، إضافة توليه مساعد مدرب المنتخب الليبي تحت 20 عاما، صحبة المدرب العام “رضاء عطية”.

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