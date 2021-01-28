أنس الشبلي يوقع مع الصفاقسي عقدا لـ3 سنوات

كشف النادي الرياضي الصفاقسي التونسي عن تعاقده مع صانع ألعاب منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم اللاعب أنس الشبلي بعقد يمتد لثلاث سنوات ليخوض تجربته الثانية في البطولة التونسية بعد الترجي، وبهذا يصبح الشبلي ثالث لاعب ليبي يلعب للصفاقسي هذا الموسم بعد محمد صوله وفرج غيضان.

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