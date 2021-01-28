الهلال يفوز على الأهلي بنغازي في دوري الطائرة

حقق فريق الهلال الفوز على فريق الأهلي بنغازي 3 – 1 ضمن مباريات الجولة الخامسة لفرق المنطقة الأولى من الدوري الليبي للكرة الطائرة؛ لينهي أزرق بنغازي مرحلة الذهاب في الصدارة بسجل خال من الهزائم حتى الآن.

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