هيئة الشباب والرياضة تفتح باب قبول انتخابات نادي الاتحاد

أعلن فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة في طرابلس عن فتح باب القبول لانتخبات رئاسة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي وفق البرنامج الزمني المحدد على أن تقدم قوائم المرشحين للجنة المكلفة باستلام مهام رئاسة الجمعية العمومية.

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