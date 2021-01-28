اخبار الرياضة

هيئة الشباب والرياضة تفتح باب قبول انتخابات نادي الاتحاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلن فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة في طرابلس عن فتح باب القبول لانتخبات رئاسة الجمعية العمومية ومجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي وفق البرنامج الزمني المحدد على أن تقدم قوائم المرشحين للجنة المكلفة باستلام مهام رئاسة الجمعية العمومية.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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