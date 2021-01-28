“مانشستر سيتي” يعود للصدارة.. بعد “انطلاق كارثي”

عاد “مانشستر سيتي” لواجهة الدوري الإنجليزي من جديد؛ فالفريق صعد سلم الترتيب بعد انتقاداتٍ كبيرةٍ طالته مع وصول الموسم لمرحلة لم يعهد الفريق، خلالها، التواجد في مثل هذه المراكز؛ ليعود ويُثبت جدارته وينفرد بالصدارة.

الخسارة الأخيرة التي تعرض لها “أبناء بيب غوارديولا”، جاءت في نوفمبر الماضي، وتحديدًا أمام “توتنهام” في لندن، بثنائية، وبعدها كان ردّ فعل “السماوي” بارزًا، وصعد الفريق من مراكز متأخرة كان يقبع فيها حتى وصل لصدارة “البريمرليغ”.

سبعة انتصارات متتالية؛ بدأها منذ 19 ديسمبر بالفوز على “ساوثهامبتون”، وحتى الآن، طريق فتحه “رفقاء دي بروين وستيرلينغ ومحرز”؛ ليحقق الفريق آخر انتصاراته قبل أيام على حساب “وست بروميتش ألبيون”، بخماسية دون ردّ.

“غوارديولا”، وبعد الموسم الماضي الذي تراجع فيه أداء الفريق بشكل واضح وسط سيطرة “ليفربول” الكاملة؛ ها هو الآن يعود للصدارة مُنفردًا.

ورغم أن الموسم لا يزال طويلاً؛ فإن “السيتزن” سيكون أمام اختبارٍ صعبٍ ومُنافسةٍ قويةٍ مع كبار “البريمرليغ”؛ فاقتراب غريمه وجاره “اليونايتد”، إضافة إلى “ليستر سيتي” وطموح “توتنهام”؛ سيضع الفريق أمام تحدٍ لاستعادة كأس “البريمرليغ” إلى خزائنه، كما أن الفريق يُنافس على جميع الأصعدة في الموسم كما جرت العادة.

موسمٌ يُعدّ ناجحًا، حتى الآن، لـ”مانشستر سيتي”، بعد مفاجآت وتعثر البدايات، موسمٌ ربما سيعمل فيه “غوارديولا”، الذي جدّد عقده قبل انطلاق الموسم، على الظفر بكل البطولات المُمكنة والأهداف التي رسمها طيلة السنوات الماضية.

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