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7 مُرشّحين يخوضون انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن قوائم المرشحين للاتحاد في الانتخابات، التي ستجرى في 27 مارس المقبل.

وتقدم سبعة مرشحين للانتخابات، في مقدمتهم الرئيس الحالي لاتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني، إلى جانب الطيب محمد علي وإبراهيم شاكة ونصر الدين قرين، كما قدّم المدرب الوطني جمال بونوراة ترشيحه أيضًا، إضافة إلى رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنور الطشاني.

ومن المنتظر أن يستعرض كل مُرشّح، خلال الأيام المقبلة، برنامجه الانتخابي، قبل التصويت النهائي وإعلان الرئيس الجديد لاتحاد الكرة في 27 مارس المقبل.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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