7 مُرشّحين يخوضون انتخابات رئاسة اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن قوائم المرشحين للاتحاد في الانتخابات، التي ستجرى في 27 مارس المقبل.

وتقدم سبعة مرشحين للانتخابات، في مقدمتهم الرئيس الحالي لاتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني، إلى جانب الطيب محمد علي وإبراهيم شاكة ونصر الدين قرين، كما قدّم المدرب الوطني جمال بونوراة ترشيحه أيضًا، إضافة إلى رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنور الطشاني.

ومن المنتظر أن يستعرض كل مُرشّح، خلال الأيام المقبلة، برنامجه الانتخابي، قبل التصويت النهائي وإعلان الرئيس الجديد لاتحاد الكرة في 27 مارس المقبل.

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