“شيفليد” يصنع المفاجأة.. ويطيح بـ”مانشستر يونايتد”

حقق “شيفيلد يونايتد” مفاجأة كبرى بعدما تغلب على مضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة العشرين من البريمرليغ

وافتتح كين بريان التسجيل لـ”شيفيلد” في الدقيقة الـ 23، إلا أن قائد “مانشستر يونايتد”، هاري ماغواير، عدّل النتيجة بحلول الدقيقة الـ 64، وأكمل أوليفر بوركي، المباراة بتسجيله لهدف الفوز لـ”شيفيلد” في الدقيقة الـ 74 .

وبهذا؛ سجّل “شيفيلد” واحدة من مفاجآت الموسم الحالي، رافعًا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأخير، بينما توقف “مانشستر يونايتد” عند 40 نقطة في المركز الثاني.

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