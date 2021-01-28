“الصبو” يساهم في فوز ينعش “الاتحاد المنستيري”

شارك اللاعب الدولي، الليبي المعتصم صبو، في فوز فريقه “الاتحاد المنستيري”، مساء أمس، على حساب النادي “الأفريقي”، ضمن مُنافسات الجولة العاشرة من الدوري التونسي.

وعلى ملعب “رادس”؛ دخل “الاتحاد المنستيري”، وسيطر على مجريات اللعب، لينتهي الشوط الأول سلبي النتيجة قبل انتفاض الضيوف في الشوط الثاني.

وافتتح حكيم التقا النتيجة في الدقيقة الـ 58، ليضيف المعتصم الصبو بعدها بخمس دقائق ثاني الأهداف، ولكن ياسين الشماخي قلّص الفارق لـ”الأفريقي” في الدقيقة الـ 79، قبل أن يمنح محمد العمري الفوز لـ”المنستير” من خلال التوقيع على الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة؛ يُواصل “الأفريقي” تعّثره ليصل للمركز قبل الأخير، في حين أنعش هذا الفوز “الاتحاد المنستيري”، الذي ارتقى إلى المركز التاسع بـ 11 نقطة.

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