“يوفنتوس” يكتسح “سبال”.. ويصعد لنصف النهائي

صعد “يوفنتوس” إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بفوزه الكبير على “سبال” برباعيةٍ نظيفةٍ، في المباراة التي احتضنها ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن ربع نهائي المسابقة.

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل في الدقيقة الـ 16 من علامة الجزاء، وأضاف جيانلوكا فرابوتا الهدف الثاني لـ”السيدة العجوز” في الدقيقة الـ 33، وعزّز ديان كولوسيفسكي النتيجة في الدقيقة الـ 78، ليُنهي فيدريكو كييزا مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الوقت البدل من الضائع.

وضرب “يوفنتوس” موعدًا مع “إنتر”، في ديربي إيطاليا، بنصف نهائي المسابقة، حيث ستُقام مباراة الذهاب في ملعب “جوزيبي مياتزا”، الأسبوع المقبل، فيما تُقام مُواجهة الإياب في “أليانز ستاديوم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية