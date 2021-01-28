نادي النجمة يتعاقد مع المدرب عبد الباسط شحات

تعاقدت إدارة نادي النجمة بنغازي مع المدرب عبد الباسط شحات للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ويملك عبد الباسط شحات خبرة جيدة في عالم التدريب حيث عمل مع مدرب الإسماعيلي أيمن الجمل والمدرب المصري محمد شيحه والخبير المصري مدير قطاع الناشئين بالأهلي المصري الكابتن مشير عثمان.

وحصل شحات على بطولات وهو مدرب في فئات الأخضر، وتولّى عام 2017 منصب مدير قطاع الناشئين في النادي الأخضر عام 2017 ثم مدير الألعاب الجماعية، قبل أن ينتقل للإشراف على الفئات السنية لنادي الشباب الجبل وتُوج معهم ببطولة الاتحاد الفرعي وبطولة كأس السوبر للاتحادات المتقاربة.

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