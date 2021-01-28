الوداني يعزز صفوف سلة الأهلي بنغازي

وقّع لاعب كرة السلة محمد الوداني على كشوفات الانتقال إلى فريق الأهلي بنغازي، في صفقة انتقال حر لتمثيله في الموسم الجديد.

ويعد الوداني من أبرز نجوم كرة السلة الليبية في السنوات الماضية، حيث لعب في ألوان العديد من الأندية ومنها النصر والشباب والعربي والأهلي بنغازي في مناسبات سابقة.

ويفتتح الأهلي بنغازي منافسات دوري كرة السلة بمواجهة فريق النصر في الديربي شهر فبراير القادم، ويسعى هذا الموسم للمنافسة على اللقب.

وسُحبت قرعة دوري كرة السلة قبل أسبوع وسيعود الدوري من جديد بعد فترة طويلة من التوقف استمرت لحوالي عامين.

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