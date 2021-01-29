اخبار الرياضة

مدرب صربي لسلة النصر في الموسم الجديد

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

نجحت إدارة نادي النصر في التعاقد مع المدرب الصربي”نيناد كرجكش” من أجل الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الجديد الذي سينطلق قريبا بنظام المجموعتين وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة إلى النهائيات التي ستقام بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا في طرابلس وإيابا في بنغازي.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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تعليقات

  • من قلة المدربين الليبيين تجيبوا فيهم من الخارج ..!!!
    وين قدامي الليبيين لكرة السلة وكرة اليد كرة الطاءرة وكرة المضرب ..!!!! والا خلاص كثروا عليكم الفلوس يديتوا تبزعقوا فيهم يمين وشمال …!!! والله حالات تصادفهم تحتاج لمراجعين نفسيين .

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  • في خطط توجيهية لدمج كرة السلة وكرة القدم والطائرة في المنهج الدراسي للمراحل التعليمية الاساسية والإعدادية والثانوية وتحتاج ادارات التعليم لمدربين ومدرسين لمادة التربية الرياضية لمختلف الإعمار – ومن المحتمل إقامة دوري للمدارس كل مدرسة تختار وتكون فريق للفءة العمرية المناسبة ويتم تقسيمهم حسب جدول النشاطات – حتى يتم اختيار أفضل اللاعبين لتمثيل المدرسة .

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