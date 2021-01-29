مدرب صربي لسلة النصر في الموسم الجديد

نجحت إدارة نادي النصر في التعاقد مع المدرب الصربي”نيناد كرجكش” من أجل الإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الجديد الذي سينطلق قريبا بنظام المجموعتين وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة إلى النهائيات التي ستقام بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا في طرابلس وإيابا في بنغازي.

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