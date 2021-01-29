المحلة يستعد للدوري الممتاز بالفوز على أبوسليم

يواصل فريق المحلة تدريباته اليومية ومبارياته الودية تحضيرا لبقية مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد حيث تقابل فريق الملحة مع فريق الترسانة بملعب نادي أبوسليم واستطاع الفوز بهدف دون مقابل حمل توقيع اللاعب عمر بلحاج خلال الشوط الأول من المباراة، وينتظر المحلة مباراته الأولى في الدوري الممتاز والتي ستكون أمام فريق الأهلي طرابلس يوم السبت الـ 6 من فبراير المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار