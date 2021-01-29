اخبار الرياضة

المحلة يستعد للدوري الممتاز بالفوز على أبوسليم

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

يواصل فريق المحلة تدريباته اليومية ومبارياته الودية تحضيرا لبقية مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد حيث تقابل فريق الملحة مع فريق الترسانة بملعب نادي أبوسليم واستطاع الفوز بهدف دون مقابل حمل توقيع اللاعب عمر بلحاج خلال الشوط الأول من المباراة، وينتظر المحلة مباراته الأولى في الدوري الممتاز والتي ستكون أمام فريق الأهلي طرابلس يوم السبت الـ 6 من فبراير المقبل.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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