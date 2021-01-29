الاتحاد المصراتي يعلن تأسيس فريقا للدراجات الهوائية

أعلن نادي الاتحاد المصراتي عن تأسيس فريق لرياضة الدراجات الهوائية لجميع الفئات السنية لأول مرة في تاريخ النادي وذلك بعد اعتمادها من قبل الإدارة، وباشر نادي الاتحاد المصراتي في فتح باب القبول للتسجيل لجميع الفئات السنية في رياضة الدراجات الهوائية وذلك لتشكيل فرق للنادي في هذه الرياضة من أجل الدخول في منافسات الموسم الجديد.

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