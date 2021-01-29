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الأهلي المصراتي والشموع يتعادلان في الدرجة الثانية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري الدرجة الثانية تعادل فريقا الأهلي المصراتي والشموع بثلاثة أهداف لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع فريق الأهلي المصراتي رصيده إلى 8 نقاط متصدرا مرحلة الذهاب في هذه المسابقة إلى حد الآن

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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