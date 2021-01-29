الأهلي المصراتي والشموع يتعادلان في الدرجة الثانية

ضمن مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري الدرجة الثانية تعادل فريقا الأهلي المصراتي والشموع بثلاثة أهداف لكل منهما، وبهذه النتيجة رفع فريق الأهلي المصراتي رصيده إلى 8 نقاط متصدرا مرحلة الذهاب في هذه المسابقة إلى حد الآن

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