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8 فرق تشارك في دوري الكرة المصغرة بالمنطقة السادسة

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

سحبت يوم الخميس الـ 28 من شهر يناير الجاري قرعة الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021 والخاصة بفرق الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة السادسة التي تشمل أندية المنطقة الجنوبية، حيث قررت 8 فرق المشاركة في الموسم الجديد وهي فرق غدوة و تساوه و التحدي حج حجيل و الريف و الشروق فنقل و النسور لقليب والإيمان أم الارانب والنصر بندليف

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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