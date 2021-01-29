8 فرق تشارك في دوري الكرة المصغرة بالمنطقة السادسة

سحبت يوم الخميس الـ 28 من شهر يناير الجاري قرعة الموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021 والخاصة بفرق الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة بالمنطقة السادسة التي تشمل أندية المنطقة الجنوبية، حيث قررت 8 فرق المشاركة في الموسم الجديد وهي فرق غدوة و تساوه و التحدي حج حجيل و الريف و الشروق فنقل و النسور لقليب والإيمان أم الارانب والنصر بندليف
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قناة ليبيا الاحرار
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