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قطر تستضيف تصفيات كأس أسيا لكرة السلة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

أعلنت دولة قطر أنها ستستضيف مباريات الجولتين الأخيرتين من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة السلة حيث ستقام منافسات 3 مجموعات من التصفيات الختامية للمجموعات الأولى والثانية والخامسة في الفترة من الـ 18 إلى 21 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • مدام قطر من اسيا – شن يبوا من الليبين .!!!
    حتى ليبيا فيها رياضة ورياضيين وطنيبن ومهتمين بالرياضة في جميع الفءات العمرية ومش قابلين للبيع والشراء
    شعار الرياضة الليبية – الرياضة نشاط وطني وتربوي وتعليمي ترتقي وتصلح به اخلاق المجتمع .

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