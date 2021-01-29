قطر تستضيف تصفيات كأس أسيا لكرة السلة

أعلنت دولة قطر أنها ستستضيف مباريات الجولتين الأخيرتين من التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا لكرة السلة حيث ستقام منافسات 3 مجموعات من التصفيات الختامية للمجموعات الأولى والثانية والخامسة في الفترة من الـ 18 إلى 21 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

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