تحديد موعد استئناف مباريات المؤجلة من الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز

بنغازي 29 يناير 2021 (وال)-تستأنف يومي الجمعة والسبت المقبلين، مباريات المؤجلة من الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز، بإقامة خمس مباريات بين مجموعتي الأولى والثانية.

هذا وضمن المجموعة الأولى ستقام يوم الجمعة الخامس من فبراير، مباراة فريقي الأهلي بنغازي والهلال على تمام الساعة الثالثة، وفي المجموعة الثانية : يلتقي الاتحاد فريق الخمس على تمام الساعة الثالثة والنصف، وفي لقاء آخر السويحلي يلتقي المدينة على تمام الساعة الثالثة والنصف.

وتستأنف المباريات يوم السبت السادس من شهر فبراير، بلقاءين في المجموعة الأولى: يلتقي حامل اللقب “نسخة الأخيرة” النصر فريق نجوم أجدابيا على تمام الساعة الثالثة، وفي مجموعة الثانية: لقاء الأهلي طرابلس مع المحلة على تمام الساعة الثالثة والنصف. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال