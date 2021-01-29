“ليفربول” يتجاوز “توتنهام” في عاصمة الضباب

تقرير 218

طغى اللون الأحمر على الأزرق في قمة الجولة الـ 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، فالسيطرة والنتيجة كانت لصالح الضيوف، حيث استقبل “توتنهام” على ملعبه “ليفربول”؛ من أجل تحقيق الفوز عليه، والتقدم في سلم الترتيب، ولكن في المشهد في استاد “توتنهام هوتسبير” في العاصمة لندن، كان عكس ذلك، حيث كان “الريدز” جاهزًا لهذه الموقعة.

وبدأت المباراة بهدف ملغى في الدقيقة الثالثة لنجم “السبيرز”، الكوري هيونغ مين سو، لكن بعد ذلك انتفض “ليفربول” ليحرز روبرتو فيرمينو، الهدف الأول في الدقيقة الـ 45، ليضاعف بعدها ألكسندر انولد النتيجة لصالح “الريدز”.

وجاء رد “توتنهام” سريعًا، بعدما أحرز بيير هويبيرغ، هدف تقليص الفارق ليردّ أيضًا “ليفربول” عليه بهدف أبيض من الفرعون المصري محمد صلاح قبل أن يؤكد ساديو ماني، ثلاثية “الريدز” في الدقيقة الـ 65.

فوزٌ كان في وقته لـ”ليفربول” الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر “مانشستر سيتي”، الذي تنقصه مباراة، بينما تجمّد رصيد “توتنهام” عند 33 نقطة في المركز السادس، بعد أن كانت كتيبة المدرب جوزيه مورينيو، من أبرز المنافسين على لقب البريميرليغ هذا الموسم.

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