“الفيفا” يُوافق على تمثيل “الحدادي” للمغرب

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” على طلب الاستئناف المُقدّم من طرف منير الحدادي، لاعب فريق “إشبيلية”، بشأن رفضه تمثيل منتخب إسبانيا واللعب بقميص المنتخب المغربي.

وبحسب صحيفة “ماركا”؛ فإن “الفيفا”، وافق على تعديلات بقانون تغيير جنسية اللاعبين في مارس الماضي؛ الأمر الذي ساعد اللاعب في موقفه الحالي، ليصبح في حكم المُؤكد وجوده في معسكر “أسود الأطلس” في شهر مارس المقبل.

وكان “الفيفا” قد رفض، في وقت سابق، طلب “الحدادي” تمثيل المنتخب المغربي، ليُغادر معسكره في سبتمبر الماضي، قبل مُواجهتيْ كل من السنغال والكونغو، الوُدّيتيْن، قبل أن يتراجع ويُوافق على طلب النجم المغربي.

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