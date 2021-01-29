رحلةٌ في الثلج تُعرّض “رونالدو” للمساءلة القانونية

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقًا مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك للاشتباه في ارتكاب بعض الانتهاكات الخاصة لقواعد الوقاية من فيروس “كورونا” في البلاد.

وأشارت الشرطة الإيطالية إلى أن التحقيق بدأ بعدما نشر “رونالدو”، وصديقته جورجينا رودريجيز، مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وهما يلعبان بالثلج في كورمايور، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، كما أشارت الشرطة إلى أنها لا يمكن أن تُقدّم أي تفاصيل إضافية حتى انتهاء التحقيقات.

وغاب “رونالدو” عن مباراة فريقه “يوفنتوس” الأخيرة أمام “سبال”، في ربع نهائي كأس إيطاليا، والتي ضمن فيها “البيانكونيري” تأهّله إلى نصف النهائي لمواجهة “إنتر”، الأسبوع المقبل.

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