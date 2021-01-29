اخبار الرياضة

رحلةٌ في الثلج تُعرّض “رونالدو” للمساءلة القانونية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقًا مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك للاشتباه في ارتكاب بعض الانتهاكات الخاصة لقواعد الوقاية من فيروس “كورونا” في البلاد.

وأشارت الشرطة الإيطالية إلى أن التحقيق بدأ بعدما نشر “رونالدو”، وصديقته جورجينا رودريجيز، مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وهما يلعبان بالثلج في كورمايور، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، كما أشارت الشرطة إلى أنها لا يمكن أن تُقدّم أي تفاصيل إضافية حتى انتهاء التحقيقات.

وغاب “رونالدو” عن مباراة فريقه “يوفنتوس” الأخيرة أمام “سبال”، في ربع نهائي كأس إيطاليا، والتي ضمن فيها “البيانكونيري” تأهّله إلى نصف النهائي لمواجهة “إنتر”، الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك