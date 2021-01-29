“طقطق” يُقدّم أداءً جيداً مع “المقاصة” أمام “الزمالك”

شارك المحترف الليبي، مفتاح طقطق، في مباراة فريقه “مصر المقاصة” أمام “الزمالك”، ضمن مُنافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بفوز “الزمالك” بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث شارك “طقطق” بديلاً في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة الـ 70، وقدم أداءً جيّدًا.

ويحتلّ فريق “مصر المقاصة” المركز السابع في الدوري برصيد 13 نقطة.

وكان “طقطق” قد انتقل إلى “مصر المقاصة”، هذا الموسم، بعد تجربةٍ سابقةٍ في الملاعب المصرية مع نادي “المصري” البورسعيدي.

وحصل “طقطق”، في الفترة الماضية، على مجموعة من العروض المحلّية، لكنه فضّل الاستمرار في الاحتراف.

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